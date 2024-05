Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi Genova-Lucca | altimetri - ora -i, perco -so, tv Milan punta al bis

Si corre la Genova-Lucca di 178 km Il Giro d'Italia affronta oggi la quinta tappa , la Genova-Lucca di 178 km che porta il gruppo dalla Liguria alla Toscana. La frazione di oggi , 8 maggio 2024 , è destinata a trasformarsi in un nuovo palcoscenico per ...

Andora, 8 maggio 2024 - Nuova chance per velocisti oggi nella tappa 5 del Giro d’Italia 2024. Ci sarà da attendere lo sterrato di giovedì 9 maggio per vedere ulteriori battaglie tra i big, anche se Tadej Pogacar si è messo in testa di produrre show ...