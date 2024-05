(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha iniziato il ritiro mondiale del suocontro il-19. Come spiegato dall'azienda, la decisione sarebbe motivata dal fatto che "stati sviluppati altri vaccini contro le nuove varie dunque c’è un surplus di. Ciò ha provocato un declino della richiesta per Vaxzevria, che in questo momento non è più prodotto o distribuito".

Vaccinazione contro il Covid-19 e gravidanza : se ne è parlato molto e ancora le paure delle neo mamme non sono state completamente sedate. A dare, però, un’ulteriore conferma che vaccinarsi non sia associato ad alcun aumento dei rischi per i ...

Ha fatto discutere e non poco lo STUDIO prodotto dai ricercatori del Dipartimento della Salute e Centri di Servizi Umani per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti (CDC), i quali hanno effettuato una ricerca nel database ...

Astrazeneca ritira il vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo: “Sul mercato ci sono prodotti più aggiornati” - Astrazeneca ritira il vaccino anti covid-19 in tutto il mondo: “Sul mercato ci sono prodotti più aggiornati” - Astrazeneca ha iniziato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il covid-19. Come spiegato dall’azienda, la decisione sarebbe motivata dal fatto che “sono stati sviluppati altri vaccini contro le nu ...

Covid-19, AstraZeneca ritira il proprio vaccino in tutto il mondo: il motivo della scelta - covid-19, AstraZeneca ritira il proprio vaccino in tutto il mondo: il motivo della scelta - A distanza di anni, continua a far discutere il vaccino contro il covid-19 di AstraZeneca. Nei giorni scorsi, il colosso farmaceutico aveva annunciato che il suo lavoro potrebbe (anche se in casi ...

Covid, AstraZeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo: “Può provocare trombosi rare” - Covid, AstraZeneca ritira il suo vaccino in tutto il mondo: “Può provocare trombosi rare” - "Ora - fanno sapere - esiste una varietà di vaccini più recenti che sono stati adattati per colpire le varianti del virus" ...