Calcio a 5 serie B Il Cus Macerata festeggia la salvezza

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Che Bello è" con la B scritta rigorosamente in maiuscolo. Gli amici e tifosi non hanno resistito e subito dopo il fischio finale si sono riversati in campo perre assieme alla squadra e allo staff la conquista dellainB da parte del Cusa5. Gli universitari erano già forti del blitz 2-5 ottenuto in Toscana nella gara d’andata dei playout, ma alla Fratelli Cervi hanno sfornato un bis d’autore imponendosi di nuovo sull’Arpi Nova per 9-6. I cussini avrebbero potuto gestire il vantaggio e persino perdere con meno di 3 reti di scarto, invece hanno affrontato la sfida con grande mentalità e concentrazione, perfetti dal punto di vista tecnico-tattico e hanno così ribadito sia la superiorità sia di meritare la categoria nazionale. Una partita a senso unico, perché ...