Inclusione attiva | il ruolo cruciale dei Centri Territoriali di Supporto | come possono utilizzarlo docenti - alunni con disabilità e DS

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Nota MI n. 318 del 4 febbraio 2022 ha evidenziato l'importantedeidi(CTS)delineato nel decreto ministeriale del 18 novembre 2021, n. 328. Questo decreto attua l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, stabilendo le modalità di individuazione dei CTSistituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, la formazione, il collegamento e il monitoraggio adei processi discolastica. I CTS sono dunque preposti a facilitare lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo ottimale di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per supportare la. L'articolo .

Approvato il decreto Agricoltura: le associazioni plaudono - Approvato il decreto Agricoltura: le associazioni plaudono - “È stato approvato in consiglio dei ministri il decreto legge Agricoltura che mette al centro il mondo dell’agricoltura in Italia come in Europa e dà risposte concrete alle richieste delle imprese ...

Decreto Agricoltura, Bergesio (Lega): "Sostegno concreto e rilancio per il settore” - decreto Agricoltura, Bergesio (Lega): "Sostegno concreto e rilancio per il settore” - Include disposizioni urgenti volte a contrastare le pratiche sleali o ad arrestare la diffusione della peste suina africana oltre a migliorare l’efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale ( ...

Lollobrigida incarica i cacciatori di fare i guardacaccia. E scippa a Pichetto i carabinieri antibracconaggio - Lollobrigida incarica i cacciatori di fare i guardacaccia. E scippa a Pichetto i carabinieri antibracconaggio - Approvato in Consiglio dei ministri il decreto agricoltura con il colpo di mano nei confronti di Pichetto Fratin. Animalisti e ambientalisti: “Così crolla la ...