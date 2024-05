Valle Caudina | a fuoco un autocarro - indagini in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio di unnella serata di ieri a Montesarchio. Il mezzo pesante, in sosta nei pressi di un’abitazione in via Badia, è stato avvolto dalle fiamme e sono intervenuti i vigili deldel distaccamento di Bonea e un’autobotte dal comando provinciale di Benevento, che sono riusciti a mettere in sicurezza l’area scongiurando ulteriori problemi. Sono ora indi accertamento le cause del rogo. Nessuna ipotesi è esclusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.