Edicola Verità | la rassegna stampa dell' 8 maggio

La strage di Casteldaccia, con la morte dei cinque operai asfissiati in una rete fognaria del Palermitano, costituisce il titolo principale di quasi tutti i giornali. Appelli alla sicurezza sul lavoro e denuncia delle irregolarità tornano a far ...

Il terremoto giudiziario in Liguria, con il governatore Toti ai domiciliari, il giuramento per il sesto mandato di Putin, le evoluzioni in Medio Oriente con Israele che ha occupato il valico di Rafah e le trattative sulla tregua, sono tra le notizie ...

Lazio, quale futuro per Mandas Aspetta il rinnovo, ma il Manchester City... - Lazio, quale futuro per Mandas Aspetta il rinnovo, ma il Manchester City... - rassegna stampa - Si è giocato bene le sue carte, Christos Mandas. Doveva rimanere un anno in Grecia, poi è stato fatto sbarcare comunque nella Capitale per fare il terzo ...

TUTTOSPORT, Viola unici ancora imbattuti in Conference - TUTTOSPORT, Viola unici ancora imbattuti in Conference - L’edizione odierna di Tuttosport ricorda che un anno fa la Fiorentina perse al Franchi la semifinale d’andata di Conference League con il Basilea, e poi ribaltò tutto in ...

Lazio, confronto tra Tudor e la squadra: le parole dell'allenatore - Lazio, confronto tra Tudor e la squadra: le parole dell'allenatore - rassegna stampa - Confronto tra Tudor e la squadra. Atmosfera bollente a Formello dopo il pareggio con polemiche a Monza. Il clima è tutt'altro che sereno specialmente dopo il cambio ...