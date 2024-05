Terremoto zona Solfatara alle 7 29 - anche oggi i Campi Flegrei tremano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non si arrestano le scosse mattutine airisveglio agitato per chi vive sulla caldera.

Non sempre i giovani che affrontano questa vita lo fanno per tradizione familiare. Ne parla l’ultimo saggio di Valentina Porcellana: un viaggio nel mondo della montagna, tra studi antropologici ed esperienza diretta. Continua a leggere

Luca Bizzarri , noto per la sua comicità satirica e a tratti cinica, sbarca a teatro con "Non hanno un amico", podcast di successo che conduce insieme a Ugo Ripamonti. Il tema? Una riflessione (auto)critica sulla sua generazione, quella che, a suo ...

Il Vaticano, e in particolare il Dicastero per la Dottrina della fede, sta per varare nuove norma "per discernere su apparizioni ed altri fenomeni soprannaturali". Le nuove regole per valutare la veri ...

L'annuncio del forfait di Jannik Sinner dagli Internazionali d'Italia di Roma per i problemi all' anca è stato un colpo durissimo da digerire per tutto l'ambiente, che da mesi si stava preparando per ...

E' in arrivo nelle prossime ore, dopo un un weekend trascorso con prevalenza di sole e clima piacevole grazie al provvidenziale aumento della pressione, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.