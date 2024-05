Basta delusioni nei playoff - l’Urania vuole fare la storia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sognava di tornare a casa con almeno un successo per allungare la serie e conquistare il pallino del fattore campo e così è stato. Missione compiuta perMilano che grazie all’incredibile vittoria di Gara 1 dopo due tempi supplementari a Verona (116-125) adesso ha ancora di più il diritto di provare a credere di poter passare per la prima volta un turno didi Serie A2 nella sua. Le due chance da sfruttare tra le mura amiche dell’Allianz Cloud di Milano per la Wegreenit saranno domani sera e sabato 11 maggio alle 20.30, mentre se ci sarà una gara 5 si dovrà tornare a Verona martedì 14. I milanesi puntano a recuperare Landi che dopo la clamorosa prova del primo match con 32 punti realizzati, nella seconda gara (questa volta persa) ne ha segnati solo 3. Il più continuo delle prime due gare è stato certamente Amato ...

Serie A2: Urania che gioia, la Wegreenit sbanca Verona dopo due overtime - ... Severini sigilla una tripla preziosa, Landi è semplicemente l'... Non basta alla Tezenis un monumentale Buva, 41 con 10 rimbalzi. LA ... Prova a mordere in difesa Urania ma restano intatti i problemi in ...

Serie A2: Urania sfiora la clamorosa rimonta, Rimini vince dopo un overtime - ... Urania spreca due chance per il sorpasso, immediata la punizione ...si gode forse il miglior Bonacini della stagione ma non basta per ... Grande impone ritmo ed esegue, l'ex Agrigento fa scappare via ...