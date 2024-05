Pontecagnano - allarme sicurezza | colpo alla Conad di via Lucania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i cinque colpi tentati nella notte tra domenica e lunedì, due dei quali andati a segno, si registra ancora un, a pochi chilometri dal comune capoluogo, dove ieri, proprio per trovare risposte all’escalation di furti si era riunito, nel pomeriggio, in prefettura, il comitato per lae l’ordine pubblico. Poche ore dopo, nella notte appena trascorsa, aFaiano, intorno alle quattro, i ladri hanno tentato di entrare all’interno del supermercatodi via. Utilizzando un furgoncino hanno sfondato la porta d’ingresso e tentato di rubare la cassaforte. Ilperò non è riuscito. L’o forse l’arrivo delle forze dell’ordine ha messo in fuga i ladri che hanno abbandonato anche il ...