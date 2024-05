Maltempo anche forte Sottocorona non lascia speranze | le zone peggiori

(Di mercoledì 8 maggio 2024) C'è una data per la fine delche sta coinvolgendo praticamente tutta l'Italia? A fornire aggiornamenti sulle previsioni del meteo è Paolo, meteorologo di La7, che si collega con la puntata dell'8 maggio di Omnibus per dare un quadro: “Ieri proprio in pieno Atlantico avevamo un muro di nuvole, una perturbazione lunga circa 4000 km, una cosa veramente enorme, però avevamo detto che avrebbe potuto arrivare sull'Italia nel giro di un paio di giorni, ma la strada non era quella e infatti si è già in qualche modo rotta, si è un po' dissolta. Sta interessando in parte le isole britanniche e molto poco per quello che riguarda le coste occidentali dell'Europa. Sull'Italia nel frattempo evolve quella situazione diancora presente ieri, tende ad attenuarsi al nord e tende ad andare a concentrarsi al sud”. ...

"Non c'era via d'uscita" , spiega Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di mercoledì primo maggio. Ebbene, l'arrivo del maltempo nel giorno di festa era stato previsto ma quanto durerà? La perturbazione è arrivata da ovest, facendosi sentire ...

“Basta morti sul lavoro”: corteo per le strade di Roma per il Primo Maggio - “Basta morti sul lavoro”: corteo per le strade di Roma per il Primo Maggio - Una giornata non di festa, ma di lotta, quella del Primo Maggio per chi ha partecipato al Corteo partito da Largo Bartolomeo Perestrello, nella zona Torpignattara a Roma, per finire a Via dei Consoli ...