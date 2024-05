Hiv e comunità Lgbt+ | con lo spettacolo Derek Jarman Thinking blind - al teatro Fontana di Milano si parla di diritti e discriminazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Hiv,civili eLgbt: di questo si èto nel talk “Kiss me again”, un incontro tra esponenti della scena teatrale e cinematografica milanese al, in occasione della prima cittadina della performance “”. La pièce, ispirata al film Blue (1993) del regista inglese morto di Aids, ha visto in scena Ivonne Capece, direttrice deldi, e Giulio Santolini, in apertura della rassegna Itaca (in corso fino al 2 giugno 2024 nel medesimo). La conversazione, moderata dal giornalista Diego Vincenti, ha visto gli interventi di Priscilla Robledo (co-direttrice artistica di Mix Festival di Cinema ...

