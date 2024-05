Regione Lazio Sanità - il governatore Rocca annuncia il più grande investimento sull’assunzione di personale

Viabilità DELL’8 MAGGIO 2025 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE COME DI CONSUETO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO ...

La sanità dei ricchi e la fuga verso il privato, boom di prestiti per curarsi - La sanità dei ricchi e la fuga verso il privato, boom di prestiti per curarsi - Così il «nomadismo» colpisce le fasce meno tutelate. E le spese mediche sono il quinto motivo per chi chiede un finanziamento in Calabria ...

Regione Lazio, si punta su sei nuovi ospedali ma è caccia agli specialisti. Le associazioni di categoria: «Servono 8mila unità» - regione lazio, si punta su sei nuovi ospedali ma è caccia agli specialisti. Le associazioni di categoria: «Servono 8mila unità» - Attrezzature insufficienti e spazi angusti. Per questo ci sono sei luoghi della regione lazio che hanno bisogno di un cambio di passo sul fronte dell’assistenza ospedaliera. Si ...

Lazio, 10mila assunti nella sanità - lazio, 10mila assunti nella sanità - Il Servizio sanitario regionale passerà dai 53mila e 583 dipendenti del 2023 ai 62mila e 662 professionisti del 2025, pianificando l'accoglienza dei milioni di fedeli in vista del Giubileo 2025. Un ...