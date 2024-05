Grinta Fabo | Mestre ancora ko Tre quarti di affanno poi la svolta Benites suona la carica ed è 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Montecatini 82 Gemini73MONTECATINI:15, Chiera 7, Natali 11, Arrigoni 11, Radunic 8, Sgobba 14, Dell’Uomo 9, Lorenzetti 5, Giancarli 2, Carpanzano, Lorenzi ne, Magrini ne. All. Barsotti. GEMINI: Mazzucchelli 12, Pellicano 3, Smajlagic 4, Caversazio 14, Aromando 13, Bocconcelli 12, Lenti 10, Perin 5, Sebastianelli, Bizzotto ne, Porcu ne. All. Ciocca. Arbitri: Rezzoagli e Mammola. Parziali: 15-11, 33-40, 53-57. LaMontecatini fa un mezzo miracolo sportivo: tiene testa anonostante un misero 18 percento al tiro da tre e nell’ultimo quarto piazza la zampata che vale l’82-73 finale e il 2-0 nella serie. Successo nel segno della classe operaia: da Giancarli a Lorenzetti, da Dell’Uomo a Sgobba, preziosissimi per trenta ...