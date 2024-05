Borussia - altra magia | va a Wembley Il Psg sbatte sul muro giall - è débacle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) psg 0dortmund 1 PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Donnarumma 6,5; Hakimi 6,5, Marquinhos 6, Lucas Beraldo 5, Mendes 6; Zaire-Emery 5 (31’ st Lee 6), Vitinha 6, Fabian Ruiz 5,5 (18’ st Asensio 5,5); Dembélé 6,5, Gonçalo Ramos 5,5 (19’ st Barcola 5,5), Mbappé 5,5. All. Luis Enrique 6.DORTMUND (4-2-3-1): Kobel 6,5; Ryerson 7, Hummels 7,5, Schlotterbeck 6, Maatsen 6; Emre Can 6, Sabitzer 6; Sancho 6,5 (22’ st Sule 6), Brandt 6,5 (40’ st Nmecha 5), Adeyemi 6,5 (11’ st Reus 6); Fullkrug 6,5. All. Terzic 7. Arbitro: Orsato 7. Reti: 5’ st Hummels. Note: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Sabitzer, Hummels, Dembélé, Emre Can, Hakimi Il Parco dei Principi ammutolisce quando Zaire-Emery, a inizio ripresa, colpisce il palo del possibile 1-0: bastava accompagnare in porta quel pallone deviato dal compagno ...