Cosa non torna nell’inchiesta su Toti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ieri è scoppiato il terremoto politico-giudiziario in Liguria. Il presidente Giovanniè stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare con arresti domiciliari. L’ipotesi di reato è di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio. Riflettori accesi sulle elezioni regionali del 2020, coinvolte altre nove persone tra le quali il capo di gabinetto del presidente ligure, Matteo Cozzani, l’imprenditore Aldo Spinelli e l’ad Iren Paolo Emilio Signorini. Le autorità hanno sequestrato 570 mila euro nei confronti di alcuni imprenditori. Per il gip di Genova Paola Faggioni l’arresto di– che si è detto “tranquillo” – è legato al pericolo di reiterazione del reato che emerge “dalla stessa sorprendente disinvoltura con cuimanifesta il proposito di ricorrere a richieste di denaro agli ...

