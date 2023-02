(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il titolare del dicastero della Salute ne ha parlato ieri con il governatore della Liguria, Giovanni Toti, durante la visita in Liguria in un punto politico con FdI

Lo ha detto ildella Salute Orazio, intervenendo a Uno Mattina su Rai Uno, sottolineando che lanciare questo messaggio da Sanremo "credo sia un valore aggiunto perché si arriva in ...Ha dichiarato ildella Salute, Orazio- Scende ancora il numero dei ricoverati Covid nelle terapie intensive e nei reparti ordinari degli ospedali d'Italia. Mentre salgono a 2 ...

Alla Sanità 4 miliardi in più. Il ministro Schillaci: stop ai medici a gettone Corriere della Sera

Il ministro Schillaci anticipa: "A marzo allentamento delle misure Covid negli ospedali" La Repubblica

La sanità degli esami inutili: «Una Tac su cinque non serve». Il ministro Schillaci: «Bisogna razionalizzare» Open

Ministro Schillaci apre convegno, Assistenza socio-sanitaria Agenzia ANSA

Sanremo, ministro Schillaci: "La prevenzione dei tumori sotto la lente del Festival" - Spettacolo Agenzia ANSA

in apertura , dell'intervento da remoto del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del contributo, in presenza, dell'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. Hanno portato i saluti ...