Paura a Varcaturo | bomba esplode davanti a un centro scommesse

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Una forte esplosione ha squarciato il silenzio nella notte a. Unaè esplosa dinanzi all’ingresso di un“Better”, in via Ripuaria, lungo la fascia costiera. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 2 e 30; l’ordigno – sul quale sono in corso verifiche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.