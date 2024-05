Estra - bilancio in utile e dividendi Ai Comuni soci di Intesa 4,3 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Unnetto di 28 miliioni di euro,per 17che, tradotti, significano circa 4,3di euro per i 48di, tra cui quelli senesi. Sono i numeri del2023 approvato dall’assemblea deidi, che ha appunto deliberato di distribuire agli azionisti (Alia Servizi Ambientali 39,50 per cento, Coingas 25,14 per cento,25,14 per cento, Viva Energia 10 per cento),per 17di euro (0,075 centesimi di euro ad azione). "Come attestano i risultati raggiunti,conferma il proprio forte impegno al fianco dei territori in cui opera, a sostegno dell’economia e del tessuto ...