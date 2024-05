Centro giovani - l’appello | imbianchiamolo insieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) "Sabato (Im)bianco" per rendere più bello ildi aggregazione dedicato ai ragazzi della città. La proposta è rivolta a tutti coloro che hanno voglia di sperimentarsi in possibili soluzioni concrete di partecipazione e protagonismo attivo. L’iniziativa è proposta da Germogli di Comunità in collaborazione con il"Ciaoragazzi" nell’ambito del bando "Ri-Generare Legami", che è finalizzato a promuovere la riqualificazione dei luoghi di vita a uso collettivo attraverso la costruzione di relazioni sociali all’interno delle comunità locali. L’appuntamento per rimboccarsi le maniche è dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 aldi aggregazionele di via Mascagni.