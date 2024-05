Accessibilità e disabilità nei musei Convegno sulle nuove frontiere del turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) A quasi quattro anni dalla sua nascita, la Fondazione Alfredo Catarsini 1899 organizza il suo primonazionale su alcuni dei temi che più hanno caratterizzato le attività dell’istituzione in questo periodo. È infatti fissato per sabato 11 maggio, al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago, “in cammino: ledel”,nazionale cui prenderanno parte alcuni dei più autorevoli esperti in materia dinei luoghi della cultura e che si concluderà con la proclamazione dei vincitori del “XXII Premio Catarsini“ riservato a opere tattilmente esplorabili per ciechi e ipovedenti realizzate dagli studenti degli istituti medi superiori della Toscana. Lunedì 6 maggio, alle 18 alla casa di Alfredo Catarsini, durante ...