Minoranza all’attacco sul vigile in condivisione

(Di sabato 4 maggio 2024) La convenzione (con Turano, Terranova e Bertonico), per avere un agente di Polizia Locale non è vantaggiosa per il Comune mentre la soluzione viabilistica di istituire un senso unico per la “strettoia“ di via Montegrappa certifica solo che si è solo perso tempo nell’ultimo anno. Le bordate delladel gruppo “Riaccendiamo Brembio Insieme“ hanno raggiunto la compagine di maggioranza nell’ultimo Consiglio comunale. I consiglieri Giuseppe Sozzi e Fabio Gorla hanno infatti evidenziato che "un accordo minimale per il servizio di Polizia Locale costa 23mila euro all’anno e produce solo sei ore settimanali di presenza dell’agente quando, per esempio Terranova paga il 13% del costo della convenzione per avere 12 ore alla settimana". Il problema, secondo l’opposizione, è che occorreva assumere una tempo pieno così si partiva da una posizione ...