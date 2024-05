Finaziamento di 45mila euro per servizi dedicati a turismo e digitale

(Di sabato 4 maggio 2024) Grazie al bando "Digitali Integrati" promosso della Regione, il Comune di Porto Recanati ha appena ottenuto un finanziamento diper la realizzazione del progetto "Porto Recanati". Lo ha reso noto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Michelini, tramite una nota stampa. "Attraverso il progetto, si intende utilizzare la leva delle tecnologie e dei nuovidigitali per valorizzare il territorio locale promuovendo forme disostenibile, con uno sguardo attento alle attività sociali e culturali che caratterizzano la città – spiega il Comune –. Tale progettualità consentirà la reingegnerizzazione e l’implementazione del portale comunale, in termine di adeguamento tecnologico, recupero e riorganizzazione ...

