Tangenti e urbanistica Parlano anche i manager Domiciliari più vicini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024)gli ultimi due immobiliaristiall’interrogatorio di garanzia dopo gli arresti per la presunta corruzioneal Comune di Usmate Velate che vede al centro l’ex responsabile dell’ufficio tecnico Antonio Colombo. La gip del Tribunale di Monza Angela Colella, che ha firmato le nove ordinanza di custodia cautelare chieste dal pm Carlo Cinque, ha sentito ieri mattina in carcere Alberto Riva, 65 anni, figlio dell’ex sindaco di Vimercate Ezio Riva. Il patron di Puntocasa e amministratore del Gruppo delle costruzioni, non era stato trovato dai finanzieri quando lunedì scorso è scattato il blitz, che ha portato dietro le sbarre il geometra Colombo e l’immobiliarista Galdino Magni, perché si trovava in Argentina. Ma quando ha saputo che le Fiamme gialle lo stavano cercando, è rientrato in Italia e si è consegnato agli ...