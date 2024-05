Viale Matteotti Fine dei lavori l’otto maggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Per consentire alcuni interventi di Publiacqua e procedere quindi con il completamento deidi realizzazione della pista ciclopedonale in via Traversa, nella corsia che va da Porta San Marco a, fino a mercoledì 8sono in vigore i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata. Dalla rotatoria di Porta San Marco, dunque, non è ancora possibile procedere verso, mentre il transito è consentito nella direzione opposta. In via Toti e in via Pagliucola è vietato il transito agli autotreni e autoarticolati. In considerazione della proporoga che riguarda via Traversa, idi Publiacqua previsti per lo scorso giovedì in via Pagliucola sono slittati di una settimana.