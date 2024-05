Intesa Sanpaolo va oltre le stime Utile di 2,3 miliardi nel trimestre

Intesa Sanpaolo archivia il primo trimestre con un utile netto pari a 2,3 miliardi di euro ”pienamente in linea con l’obiettivo di oltre 8 miliardi per l’anno in corso”. Lo rende noto l’istituto bancario. L’attuazione del Piano di Impresa 2022- 2025 dell’Istituto, si legge in una nota, “procede a ... Continua a leggere>>

L'inflazione è in calo, ma i conti correnti costano sempre di più, soprattutto per i giovani - Gli under 35 pagheranno in media il 30% in più, per le famiglie il costo si è alzato del 9% e per i pensionati del 6%. La remunerazione dei risparmi sul conto è rimasta a zero. 3 maggio 2024 – L'anali

Earnings call: Intesa sanpaolo registra un utile netto trimestrale record - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l'importo dell'investimento, e potrebbe

Intesa sanpaolo, in arrivo dividendi record per le fondazioni - A Milano, l'ad Carlo Messina ha presentato i dati del primo trimestre: 2,3 miliardi di utili con una proiezioni di oltre 8 sul 2025. Cifre che prospettano agli enti azionisti per il 20%, dividendi dav