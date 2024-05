(Di sabato 4 maggio 2024) Imbarazzo perche non ha potutoal suonel South Oxfordshire perché nonportato la carta di identità con foto, come richiesto dalla leggeapprovata nel 2022 proprio dal suo governo. All’ex premier non è rimasto altro da fare che andare a casa, prendere ile quindi tornare alper. Un’ennesima debaclecon pochissimi premi di consolazione per i conservatori di Rishi; un successo con qualche ombra, ma più che sufficiente a mettere nel mirino il ritorno a Downing Street dopo 14 anni di digiuno per il Labour di sir Keir Starmer. È il senso dei risultati della tornata di elezioni amministrative in Inghilterra e Galles. ...

Nell’Election Day britannico del 2 maggio, in cui si votava per il sindaco di Londra, a Blackpoole in oltre 100 consigli comunali, era la prima volta che ai cittadini veniva richiesto – su così ampia scala – di recarsi alle urne con un documento di identità valido. In virtù di una legge del 2022 ... Continua a leggere>>

boris johnson respinto al seggio, non aveva il documento per votare. Disfatta elettorale per Sunak - Imbarazzo per boris johnson che non ha potuto votare per non aver portato la carta d'identità con foto, come richiesto dalla legge elettorale. Elezioni in Inghilterra e Galles indicano un possibile ca ... Continua a leggere>>

Avviso di sfratto per Sunak, disfatta alle elezioni locali - Gran Bretagna (Europa) Sfascio Tory alle amministrative in Inghilterra e Galles Le politiche sono dietro l’angolo e il voto forse sarà anticipato. Di Leonardo Clausi Sfascio Tory alle amministrative i ... Continua a leggere>>

Gran Bretagna Debacle dei conservatori alle amministrative, Downing Street nel mirino del Labour - Un'ennesima debacle elettorale con pochissimi premi di consolazione per i conservatori di Rishi Sunak; un successo con qualche ombra, ma più che sufficiente a mettere nel mirino il ritorno a Downing S ... Continua a leggere>>