Il primo atto della presidente georgiana contro il governo

Due protagonisti di una vecchia edizione del Temptation Island stanno per diventare genitori : il primo figlio è in arrivo; di chi stiamo parlando? La notizia è arriva ta dai social e su Instagram leggiamo: “Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il ... Continua a leggere>>

“È una giornata di lotta contro il lavoro povero, contro il lavoro precario e anche per la sicurezza sul lavoro perché non è possibile in Italia continuare a morire di lavoro. Siamo per questo a Portella della Ginestra, in memoria di una strage di contadine e di contadini che lottavano per il ... Continua a leggere>>