Doppia rotta per la gloria Tita cerca il bis ai Giochi Poi il sogno Luna Rossa

(Di sabato 4 maggio 2024) In quattro per due posti. Quando verrà il tempo delle scelte per Max Sirena per comporre l’equipaggio di, questa sarà forse la più difficile. Perché accanto a James Spithill e Checco Bruni c’è il talento giovanile di Marco Gradoni, ma sopratutto la classe di Ruggero. 32 anni da Rovereto, un autentico maestro del foil con quattro europei, tre mondiali e un oro olimpico insieme a Caterina Banti. Per far volareci sarà anche lui. Silver Bullet, Formula 1, i paragoni sono tanti. Com’è questa? "Un mezzo eccezionale, nasce dal lavoro di tutti. Dall’esperienza che abbiamo portato a casa con la navigazione con LEQ12. E’ una barca che unisce tutto ciò che abbiamo imparato, soprattutto gli errori e il risultato è davanti ai vostri ...