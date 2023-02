LIVE Sanremo 2023 | seconda serata in DIRETTA | si parte con Will | attesa per Giorgia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA20.44: Momento comico durante lacon la presenza dell’ex Iena Angelo Duro, Francesco Arca che presenta la nuova fiction “Resta con me”. E’ prevista anche una grande presenza internazionale con i Black Eyed Peas. 20.42: Al Bano e Massimo Ranieri saranno ospiti nelladel Festival, e canteranno assieme assieme a Gianni Morandi. 20.39: Domani Amadeus sarà affiancato dalla campionessa di volley Paola Egonu e venerdì dalla attrice Chiara Francini, mentre sabato tornerà in scena Chiara Ferragni, già protagonista ieri sera. 20.36: A condurre il Festival sarà per il quarto anno consecutivo Amadeus, affiancato alla conduzione da Gianni Morandi che sarà presente sul palco dell’Ariston ...