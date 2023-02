Doping | Brambati shock | “Ce lo davano prima di ogni partita | la flebo in albergo”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Massimo, ex calciatore di Serie A degli anni 90, ha rilasciato delle forti dichiarazione a Le Iene riguardo ad alcune pratiche utilizzate al tempo. Il tema trattato è la somministrazione di farmaci per aumentare le prestazioni dei calciatori. In particolare, il Micoren, una pillola. Queste le parole dell’ex giocatore: “Lo prendevo praticamente tutte le domeniche. Era una pillola da prendere mezz’oradellanello spogliatoio senza nasconderti. Te la dava il dottore, sapevi che la tua performance probabilmente sarebbe migliorata. Aumentava la capacità polmonare. Qualche anno dopo è risultato un farmaco proibito ed è stato considerato”.: “La FIGC mi disse di non parlarne” Non solo pillole.parla anche delle ...

