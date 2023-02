De Paola | «Non capisco critiche a Inzaghi! Mai visto un Milan così | Inter…»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Desi è espresso all’indomani del derby tra Inter e, vinto dai nerazzurri. Elogi a Inzaghi easpre alsoprattutto sul primo tempo DOMINIO ? Su Tmw Radio, Paolo Deparla del Derby: «L’Inter è sicuramente la squadra più in forma al livello del Napoli anche se è distaccato da un abisso. Il primo tempo delè stato uno degli squarci di partita più brutti di sempre. Nella ripresa c’è stata una trasformazione anche in termini di formazione che non era logica nel primo tempo. Ha dei giocatori bravi che devono però giocare, non ha senso metterli in panchina per punirli. Pioli è stato elogiato lo scorso anno per un tipo di gioco propositivo ed europeo, ma quando ilperde questa grinta diventa impalpabile»....

Matteo Berrettini, 26 anni, lasciata la sua storica fidanzata ( guarda ), ha avuto un brevissimo fllirt conDi Benedetto ( guarda ): 'Poi è sparito', dice lei…solo: il tennista è ...Gli artistisi esibiranno solo sul palco dell'Ariston, ma ci saranno altre due location: quella ... Chiara Ferragni martedi', Francesca Fagnani mercoledi',Egonu giovedi', Chiara Francini ...

Paola Egonu e quell'idea distorta dell'Italia a pochi giorni da Sanremo ilGiornale.it

Paola Egonu: Se mio figlio fosse nero sarebbe condannato all ... Fanpage.it

Paola Egonu e i nostri muri Vanity Fair Italia

La pallavolista Paola Egonu ha un fidanzato: ecco chi è Trend-online.com

Di Paola: “Non è certo che emendamenti royalties vengano trattati ... quotidianodigela.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...