Sci alpino | Clement Noel conduce lo slalom di Chamonix dopo la prima manche Decimo Alex Vinatzer

(Di sabato 4 febbraio 2023)prosegue sulla scia della vittoria di Schladming e comanda ancheladellodi. Sulle nevi di casa il francese ha firmato il miglior crono a metà gara, interpretando al meglio le figure, soprattutto la tripla, presenti nella seconda parte del tracciato, dove ha fatto al differenza rispetto a tutti gli avversari. Alle spalle dic’è un ritrovato Ramon Zenhaeusern, che ha accusato un ritardo di 15 centesimi dal trans, recuperando però tre decimi nel solo tratto finale. In terza posizione c’è un altro svizzero, Daniel Yule, staccato di 17 centesimi dalla vetta. In piena lotta per il podio c’è anche Henrik Kristoffersen (+0.40), che deve sfruttare l’assenza del connazionale Lucas ...

Tramite un'amica, verso le 15.20 ha fatto allertare il 118 , che ha attivato il Soccorsodi Arsiero. Una prima squadra è salita con glid'alpinismo e ha raggiunto la ragazza verso le 18 , ...... sabato 18 febbraio, con partenza alle 17, ritorna la storica Ski Krono Varmost, la gara di... L'evento è valevole come 22° Memorial Claudia Corisello - con assegnazione del trofeo Soccorso. ...

Disavventura a lieto fine per una giovane scledense che ha deciso di avventurarsi in solitaria in direzione Rifugio Papa. Partita ieri alle 8 del mattino dal Pian delle Fugasse dove era stata accompag ...