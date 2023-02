Rapina a mano armata per Roby Facchinetti | la rabbia di Francesco

(Di venerdì 3 febbraio 2023) “È una vergogna che nel paese dove c’è la pressione fiscale sopra il 60% noi non ci sentiamo nemmeno sicuri. Stato: siete delle capre!”. Un artissimo e incontenibilesi è sfogato su Instagram, dopo che i follower gli avevano chiesto delladi cui è stato vittima il padre, insieme alla moglie e ai figli, nella sua casa di Bergamo. In una stories, confermando la verità dei fatti si lascia andare ad un duro sfogo contro la poca sicurezza del nostro Paese, dove le rapine e gli agguati sono all’ordine del giorno, nonostante si paghino tra le tasse più alte d’Europa. “Devo confermare quello che avete letto, cominciacon tono pacato Mio padre, mia sorella e mio fratello ...

"E' un momento difficile" Per Roby Facchinetti laarmata in casa arriva pochi giorni prima del ritorno dei Pooh a Sanremo come ospiti speciali della prima serata, in una riunione con ...... Roby Facchinetti, 78 anni, voce e tastierista della band, domenica 29 febbraio ha subìto nella sua villa a Bergamo unada tre banditi che, pistole in, si sono fatti consegnare gioielli, ...

