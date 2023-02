Aggiornamento iOS 16 3 1 salva bug a giorni | per iOS 16 4 c’è tempo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’inattesoIOS 16.3.1 potrebbe giungere ben presto sugli iPhone supportati. Si tratterebbe di un update minore ma necessario secondo Apple, vista la sua imminente uscita così come ipotizzata dal sito di settore MacRumors. Attraverso alcuni dati Analytics presi in considerazione dagli esperti, sarebbero state scovare delle tracce inequivocabili della presenza del futuro firmware: per questo è il caso di comprendere quando la soluzione dovrebbe arrivare e con quali cambiamenti. Non c’è da aspettarsi che l’iOS 16.3.1 introduca delle novità, piuttosto dovrebbe caratterizzarsi soltanto per la correzione di alcuni bug. Non è un mistero che l’esperienza di tanti possessori di iPhone non è ancora al top con l’ultima fatica software Apple, in particolare per la durata della batteria. Nuove release sono dunque le benvenute per ...