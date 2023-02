I gol | l' autogol e la lite Mancini - Dressers | Roma - Cremonese | il film della partita

... tradottisi soltanto in un'ammucchiata senza sbocchi, a parte l'inutiledi Belotti nel recupero. La ripresa è cominciata con l'di Celik sull'iniziativa di Pickel, la Cremonese ha poi ...Nella ripresa arriva pure l'che lo consegna alla storia degli psicodrammi della Coppa ... Ripresa almeno combattiva con unche vale zero. Mourinho 4: Rischia tanto con un turn over ...

Gol Lazovic o autogol Rodrigo Becao La decisione della Lega Serie A Fantacalcio ®

Roma-Cremonese 1-2, gol e highlights: decidono Dessers e un autogol di Celik Sky Sport

Udinese-Verona, è gol di Lazovic o autogol di Becao La decisione della Lega Serie A Sky Sport

Udinese-Verona 1-1, gol e highlights: autogol di Becao e rete di Samardzic Sky Sport

FANTACALCIO- Udinese-Verona, gol di Lazovic o autogol Becao La decisione SPORTFACE.IT

Disastro Roma. La squadra di Mourinho viene eliminata ai quarti di finale dalla Coppa Italia dalla Cremonese (2-0): continua il momento d’oro della squadra di Ballardini nella competizione che, dopo i ...Roma - Cremonese highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia ...