Giugliano - allaccio abusivo a rete | per 4 anni non paga corrente elettrica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrazie ad unalla, dal 2019 non ha maito la fornitura di. E’ quanto i carabinieri della stazione di Qualiano hanno scoperto in via Ripuaria, stradone diretto al litorale diin Campania dove hanno arrestato il titolare di un ristorante per eventi, un 55enne già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto documentato dai militari e dal personale tecnico dell’Enel, il locale era collegato direttamente alla montante di erogazione dell’energia. In questo modo il contatore, presente, era bypassato e la rilevazione dei consumi era totalmente falsata. Il danno stimato si attesta su circa 92mila euro, per un furto che si è protratto per quasi 4 ...

