Chi è Maurizio Aiello | biografia - carriera e vita privata di Alberto Palladini in Un Posto al Sole

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 8 maggio 2024)è un talentuoso attore italiano nato nel 1969 a Vico Equense, provincia di Napoli. Fin da giovane, ha dimostrato una passione per la recitazione e ha intrapreso unache lo ha portato a essere uno dei volti noti del panorama televisivo italiano. È ospite a “La Volta Buona” l’8 maggio 2024 in studio da Caterina Balivo. Cameriere, modello e poi attore. La trafila del giovaneDopo aver lavorato come cameriere e modello,si trasferì a Milano per seguire la sua passione per la recitazione. Qui ha avuto l’opportunità di studiare con importanti figure come Susan Strasberg dell’Actor’s Studio di New York e ha seguito vari corsi di dizione e recitazione. La suateatrale ha preso il via con uno spettacolo diretto ...