... Elena managed to defeat the leader of women's world tennis, Iga Swiatek, and other strong contenders from the top - 20 rankings, three of which arewinners. It is clear that Elena is ...Viste le precarie condizioni fisiche dello spagnolo, sono in molti a ritenere che Novak possa puntare al 'Calendar' quest'anno. Ricordiamo che il 'Djoker' aveva sfiorato l'impresa già nel ...

Djokovic aumenta il dominio europeo nei tornei del Grand Slam LiveTennis.it

Australian Open, Tiley: "Djokovic ha vinto con una lesione al tendine del ginocchio" Sky Sport

Il tennis cambia, ma Djokovic no. E ora missione grande slam oktennis

Judo, 20 azzurri iscritti al Grand Slam Tel Aviv 2023. Torna Fabio Basile dopo l'infortunio nei 66 kg OA Sport

Grand Slam di Parigi di Judo: tre Azzurri protagonisti dal 4 febbraio Il Faro online

Nadal contro Djokovic: i più grandi vincitori del Grande Slam. Attualmente è lo spagnolo a dominare questa classifica Tennis ...Ma con tre Slam ancora tutti da vivere nel 2023, l'impressione è che Nole voglia davvero laurearsi come "il più forte di sempre", riprovando a completare il Calendar Grand Slam e imparando dai dubbi ...