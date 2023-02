Calciomercato Atalanta | c’è già l’erede di Scalvini?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In lotta per un posto nella prossima Champions League dopo il passaggio a vuoto della scorsa stagione che non ha regalato competizioni europee alla Dea dopo il piazzamento negativa nell’ultima Serie A. I bergamaschi corrono forte anche sul terreno delle trattative nel tentativo di anticipare la costruzione della squadra di Gian Piero Gasperini in vista della prossima estate: Giorgio, giovane difensore centrale messo in vetrina definitivamente dai lombardi, si sta ben disimpegnando in questa annata e tante big italiane hanno già acceso i fari su di lui. Come da tradizione, ildell’è disposto a vendere i suoi gioielli: ma chi potrebbe sostituire il ragazzo nel prossimo futuro?, è Becao il sostituto di? (Credit foto – ...