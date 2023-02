Boom dei monopattini in sharing | a Milano sono il mezzo preferito con metro e tram

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Voi Technology, la compagnia svedese di micromobilità elettrica condivisa che opera in Italia da due anni, ha raggiunto due importanti obiettivi: 1 milione di corse effettuate e 2 milioni di chilometri percorsi in un solo anno in 7 città (Torino,, Rho, Reggio Emilia, Modena, Roma e Palermo). Solo astate effettuate 400.000 corse per oltre 850.000 chilometri percorsi. La micromobilità elettrica income servizio aggiuntivo al trasporto pubblico La micromobilità elettrica in condivisione può essere vista come un servizio supplementare al trasporto pubblico, offrendo un’opzione alternativa per spostamenti brevi e agevolando gli spostamenti dei cittadini nei centri urbani. Questo tipo di servizio è spesso integrato con il trasporto pubblico, rendendo più semplice e conveniente per gli utenti ...