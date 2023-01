Roma | incendio all’outlet di Castel Romano | vigili del fuoco in azione – Il video

(Di martedì 31 gennaio 2023) Aintervento deidelin atto dalle 22:30 per l`generalizzato del capannone di una rivendita nell`area commerciale dino, in via del Ponte di Piscina Cupa. Sarebbe andato alo store “Orizzonte”. Cinque squadre al lavoro anche con mezzi aeroportuali. su Open Leggi anche:, gli anarchici rivendicano l’delle auto davanti alla sede Telecom: «È solo l’inizio» Taranto, vastoall’ultimo piano di un palazzo in centro: morta un’anziana – IlBomba molotov contro un commissariato di polizia a: sospetti sull’attacco anarchico L'articolo proviene da Open.

intervento dei vigili del fuoco in atto dalle 22:30 per l`incendio generalizzato del capannone di una rivendita nell`area commerciale di Castel Romano , in via del Ponte di Piscina Cupa . Sarebbe .... Grossonella zona commerciale di Castel Romano, in via di Piscina Cupa. Ad andare a fuoco, intorno alle 22, lo store 'Orizzonte', con fiamme alte visibili da Pomezia e dae un ...

Roma, incendio in un capannone di Castel Romano - Ultima Ora Agenzia ANSA

Roma, incendio in un capannone di Castel Romano La Prealpina

Incendio ad auto Tim a Roma, anarchici rivendicano - Ultima Ora Agenzia ANSA

Annuncio vendita Ford EcoSport 1.5 Ecoblue 95 CV Start&Stop Titanium usata del 2020 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Cinque squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro nei pressi dell'outlet e del parco Cinecittà World anche con mezzi aeroportuali ...