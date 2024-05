Eurovision 2024 | qualificati ed eliminati della prima semifinale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Laserata diSong Contest è filata liscia come l’olio e i primi quindici Paesi si sono esibiti uno dopo l’altro. Fra loro dieci sono andati in finale, cinque sono stati. I dieci Paesi che hanno conquistato il favore del pubblico e delle giurie e si sonoper la finale sono: Serbia – Teya Dora con Remonda Portogallo – Iolanda con Grito Slovenia – Raiven con Veronika Ucraina – Alyona Alyona & Jerry Heil con Teresa & Maria Lituania – Sylvester Belt con Luktelk Finlandia – Windows95Man con No Rules! Cipro – Silia Kapsis con Liar Croazia – Baby Lasagna con Rim Tim Tagi Dim Irlanda – Bambie Thug con Doomsday Blue Lussemburgo – Tali con Fighter I Paesi che, invece, non hanno superato lae quindi non rivedremo sabato, sono i seguenti: Polonia: Luna ...

