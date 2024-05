Dortmund - Hummels | Vicini al nostro sogno…

(Di martedì 7 maggio 2024) Mats, difensore del Borussia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol vittoria col Psg Mats, difensore del Borussia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il gol vittoria col Psg. Le sue dichiarazioni: CHAMPIONS – «Sensazioni veramente speciali, per tutti quelli che sono in questo club. Ora

Borussia Dortmund in finale di Champions undici anni dopo l'ultima volta. Battuto il PSG anche in Francia con il risultato di 1-0.Continua a leggere

Hummels monumentale, Emre Can ovunque, Adeyemi in stato di grazia. Mbappé da chi l'ha visto: ecco i voti della semifinale di Champions di ritorno Psg-Borussia Dortmund

“Stiamo vivendo delle sensazioni veramente speciali per tutti quelli che sono in questo club. Ora manca un’altra partita da giocare, siamo vicini ssimi al nostro sogno” . Lo ha detto il difensore del Borussia Dortmund , Mats Hummels dopo il gol ...

Champions League, Roma, Lazio e Messi: le ultimissime - Champions League, Roma, Lazio e Messi: le ultimissime - Il Psg saluta la Champions League. È il dortmund a passare il turno, vincendo anche al Parco dei Principi per 1-0, questa volta grazie alla rete di hummels nella ripresa. Niente da fare per Mbappe e ...

Orsato si ritira in lacrime dopo PSG-Borussia Dortmund: la sua Champions si chiude con due macchie - Orsato si ritira in lacrime dopo PSG-Borussia dortmund: la sua Champions si chiude con due macchie - Daniele Orsato non è riuscito a trattenere le lacrime subito dopo il fischio finale di PSG-Borussia dortmund. L'arbitro italiano si è commosso, consapevole che la semifinale di ritorno è stata l'ultim ...

Psg-Dortmund 0-1: Hummels porta i tedeschi in finale, Mbappè è sfortunato e colpisce due pali - Psg-dortmund 0-1: hummels porta i tedeschi in finale, Mbappè è sfortunato e colpisce due pali - La prima occasione è del Borussia dortmund con Reyrson che calcia da fuori, ma sfiora il palo al 19'. Il primo tempo prosegue combattuto, con i tedeschi che resistono agli attacchi avversari e ...