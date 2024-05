Highlights e gol Pescara-Pontedera 2-2 | Playoff Serie C 2024 VIDEO

Playoff Serie C 2024, ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone! - Playoff Serie C 2024, ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone! - Ecco tutti i risultati del primo turno della fase girone dei playoff di Serie C 2024. Avanti Pescara e Taranto, out il Crotone.

Pescara-Pontedera 2-2, granata fuori dai playoff - pescara-pontedera 2-2, granata fuori dai playoff - Pescara, 7 maggio 2024 – Il 2-2 non basta al Pontedera. A passare il primo turno dei play off è il Pescara, in virtù del miglior piazzamento in campionato. La squadra di Canzi esce comunque a testa al ...

Pescara Pontedera 91', Canzi: “Peccato subire gol a difesa schierata” - Pescara Pontedera 91', Canzi: “Peccato subire gol a difesa schierata” - Max Canzi questa volta non ha perso contro il Pescara. Prima volta dopo 5 ko di fila. Ma il pari non gli basta per passare il turno. "Abbiamo preso due gol con la difesa schierata. Magari in campo ape ...