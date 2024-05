Il colpo di testa di Hummel manda il BVB alla finale di Champions League

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 2024-05-07 23:01:05 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Borussia Dortmund si è assicurato un posto nelladidopo aver battuto il Paris Saint-Germain per 1-0 al ritorno e 2-0 complessivo. La squadra tedesca ha preso un leggero vantaggio a Parigi e sapeva che sarebbe stata una serata difficile mentre Kylian Mbappe cercava di guidare la sua squadra a Wembley il 1 giugno. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui:L’ex allenatore del Manchester United afferma che non sono stati compiuti progressi sotto Ten HagDe Zerbi ammette che il Brighton “non è una squadra di punta” in vista della trasferta del NewcastleSaka si gode la “bellissima sfida” mentre l’Arsenal porta al traguardo la corsa al titolo della PremierWarren ...

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Come all’andata così al ritorno: il Borussia Dortmund vince 1-0 al Parco dei Principi e stacca il pass per la finale di Wembley dell’edizione 2023/2024 della Champions League. A segno per i tedeschi Mats Hummels , per ...

