8 maggio - giornata mondiale della Croce Rossa Ecco come è nata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Firenze, 82024 - Prendersi curasalute di tutti, ogni volta che è necessario, in qualsiasi parte del mondo, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. È la missione preziosain modo curioso: per reagire a una carneficina. Era il 24 giugno 1859 quando a Solferino si consumò una delle battaglie più cruente e sanguinoseseconda guerra di Indipendenza italiana. L’esercito sardo piemontese si scontrò contro quello francese e austriaco: fu una carneficina. Jean Henry Dunant – poi premio Nobel per la Pace . rimase profondamente segnato alla vista dei morti e soprattutto dei tantissimi feriti bisognosi di cure che chiedevano aiuto. Fu allora che ebbe l’idea di fondare un corpo di assistenza fatto di volontari – la...