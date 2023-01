Gli uomini recuperano quasi trecentomila posti di lavoro in un anno | le donne meno di quarantamila

(Di martedì 31 gennaio 2023) Mentre il Prodotto interno lordo italiano, dopo sette trimestri consecutivi di crescita, registra nell’ultima parte del 2022 una lieve flessione dello 0,1 per cento, il mercato delcontinua a registrare il segno più. Ma con differenze che fintravedere i primi dettagli della nuova crisi. L’occupazione maschile recupera velocemente dal tonfo del Covid. Quella femminile invece annaspa ancora in una lunga faticosa maratona, travolta da inflazione e conseguenze della guerra russa in Ucraina. A fine 2022, si contano 334miladiin più (+1,5 per cento) rispetto a dicembre 2021. Ma di questi, 296mila sono occupati da. Per le, invece, se ne contano solo 38mila in più. I dati Istat di dicembre 2022 permettono un bilancio del mercato del ...

Il totale delle pensioni 2022 ha visto un importo medio mensile alla decorrenza di 1.153 euro, più basso per le donne (976 euro) che per(1.381 euro degli).

