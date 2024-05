Roma - lacrime e rimpianti | Bayer Leverkusen in finale di Europa League

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Ilpareggia 2-2 con lae si qualifica per ladi. All’andata, a, i tedeschi avevano vinto 2-0. Un risultato che i giallorossi, pur soffrendo, hanno riequilibrato con due rigori di Paredes, uno per tempo, ma nelun autogol di Mancini ha fatto sfumare il sogno. Nel recupero, il gol del pareggio tedesco con Stanisic. In aggiornamento…(Foto: X @04fussball)

Il Bayer Leverkusen pareggia 2-2 con la Roma e si qualifica per la finale di Europa League . All'andata, a Roma , i tedeschi avevano vinto 2-0. Un risultato che i giallorossi, pur soffrendo, hanno riequilibrato con due rigori di Paredes, uno per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.07 La nostra DIRETTA LIVE termina qui! Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e una buonanotte! 23.06 La Roma ha giocato una partita intelligente, ha retto in difesa e punto in ...

La Roma esce a testa alta, il Bayer festeggia con "bella ciao" - La roma esce a testa alta, il bayer festeggia con "bella ciao" - Non bastano due gol alla squadra di De Rossi per conquistare la finale: i tedeschi pareggiano e volano all'ultimo atto della competizione. Video dell'inviata Chiara Zucchelli.

Europa e Conference League: il risultati delle semifinali - Europa e Conference League: il risultati delle semifinali - Beffata la roma in casa del bayer Leverkusen, da sogno invece l'Atalanta contro il Marsiglia. In Conference benissimo anche la Fiorentina, che si giocherà la finalissima per la seconda volta di fila.

Atalanta in finale di Europa League! Roma beffata da un autogol di Mancini con il Bayer Leverkusen - Atalanta in finale di Europa League! roma beffata da un autogol di Mancini con il bayer Leverkusen - Serata agrodolce per il calcio italiano, protagonista in entrambe le sfide di ritorno delle semifinali di Europa League 2023-2024. Alla fine della fiera ...