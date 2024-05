Alla bersagliera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Fiero l’occhio, svelto il passo. La premier Giorgia Meloni, per l’occasione in scarpe ginniche, sulle note del Flik Flok al seguito della fanfara, accenna la tipica corsa di specialità, segno distintivo del corpo dai tempi della Breccia di Porta Pia. Poi offre il capoVaira, il cappello piumato dei Bersaglieri, concedendosi in favore di telecamere al popolo di Ascoli Piceno, accorso festante per l’occasione. La settimana era iniziata, lunedì scorso, in grande spolvero per la presidente del Consiglio. Ma nel rapido volgere delle ore, le allegre note che hanno scandito la trionfale marcetta di Giorgia hanno ceduto il passo allo spartito di un cupo requiem al capezzale della Patria. Picconate da Gratteri A rovinarle la festa ha cominciato lo stesso giorno il Procuratore di Napoli Gratteri prendendo a picconate le riforme della Giustizia del governo in carica (Nordio) ...