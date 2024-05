Eurovision - Israele si esibisce con Eden Gola - ma si protesta in strada e nella Malmo Arena con fischi tra il pubblico – Il video

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’israelianan con la sua canzone Hurricane ha partecipato all’Song Contest. L’esibizione però è stata intervallata da diversipresenti tra ildella, in Svezia. Un dissenso in linea con quello che è successo per le strade della capitale svedese questo pomeriggio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSong Contest (@) Le proteste inA poche ore dalla seconda semi-finale dell’Song Contest, in migliaia sono scesi in piazza a, in Svezia, perre contro la partecipazione diall’evento. ...

Fischi per Israele, tanga per la Spagna, pochi applausi per l'Italia: Eurovision verso la finale - Fischi per Israele, tanga per la Spagna, pochi applausi per l'Italia: Eurovision verso la finale - Accoglienza tiepida per l'Italia con Angelina Mango, molti fischi per la cantante israeliana. La quota trasgressione della seconda serata va alla Spagna coi tanga dei ballerini dei Nebulossa ...

Fischi in diretta a Eden Golan, all’Eurovision per Israele. Corsi: “Evidente manifestazione di dissenso” - Fischi in diretta a eden Golan, all’Eurovision per Israele. Corsi: “Evidente manifestazione di dissenso” - eden Golan, la rappresentante di Israele all’Eurovision Song Contest 2024, è stata fischiata dal publico della Malmö Arena come già accaduto qualche ...

Eurovision 2024, Netanyahu a Eden Golan: “Gareggi contro antisemitismo” - Eurovision 2024, Netanyahu a eden Golan: “Gareggi contro antisemitismo” - (Adnkronos) - Benjamin Netanyahu 'in scena' all'Eurovision 2024. Il premier israeliano invia un videomessaggio alla cantante eden Golan che quest ...